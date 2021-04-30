Источник: Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рискует больше не выйти на поле в нынешнем сезоне, сообщает Fiorentina News.
По информации источника, 29-летний россиянин, который восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра, не имеет достаточного опыта при игре по тактическим схемам нового наставника «фиалок» Джузеппе Якини. Скорее всего, Кокорин выйдет на поле только в случае крайней необходимости.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fiorentinanews.com/mistero-kokorin-no-piu-chiari-di-cosi-la-sua-avventura-alla-fiorentina-e-rimandata-alla-prossima-stagione/
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