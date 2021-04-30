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Источник: Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне

22:01
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рискует больше не выйти на поле в нынешнем сезоне, сообщает Fiorentina News.

По информации источника, 29-летний россиянин, который восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра, не имеет достаточного опыта при игре по тактическим схемам нового наставника «фиалок» Джузеппе Якини. Скорее всего, Кокорин выйдет на поле только в случае крайней необходимости.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.fiorentinanews.com/mistero-kokorin-no-piu-chiari-di-cosi-la-sua-avventura-alla-fiorentina-e-rimandata-alla-prossima-stagione/

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