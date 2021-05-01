В «Фиорентине» опровергли информацию о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона
Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала информацию, что российский нападающий Александр Кокорин из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне. Ранее об этом сообщал портал Fiorentina News.
«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», — сказали «СЭ» в пресс-службе.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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