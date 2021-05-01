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В «Фиорентине» опровергли информацию о том, что Кокорин не сыграет до конца сезона

08:00
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Пресс-служба «Фиорентины» прокомментировала информацию, что российский нападающий Александр Кокорин из-за травмы больше не сыграет в нынешнем сезоне. Ранее об этом сообщал портал Fiorentina News.

«Пропустит ли Кокорин все матчи до конца сезона? Нет, мы ничего не знаем об этом», — сказали «СЭ» в пресс-службе.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

(Данил Алешин)

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