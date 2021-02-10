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Источник: Газзаев покинет «Сиену», так ее и не возглавив

19:05
Владимир Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Российский тренер Владимир Газзаев может так и не возглавить «Сиену», сообщает «РБ Спорт». У президента клуба четвертого итальянского дивизиона Романа Геворкяна возникли сложности с властями города. Газзаев должен был возглавить «Сиену» в конце января, но для начала ему нужно было получить разрешение на работу. В результате разрешения он так и не получил, а за матчами команды наблюдал с трибун.

Временно процессом руководил латвиец Марьян Пахарь. Под его руководством команда набрала только 1 очко и забила 1 мяч. Сегодня, 10 февраля, было объявлено о его уходе с поста главного тренера. В ближайшее время свой пост должен покинуть и Геворкян. С его уходом в «Сиене» не останется и сам Газзаев.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб попытается вернуть на пост главного тренера уволенного в январе Альберто Джилардино.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/gazzaev-pokinet-sienu-esli-ujdet-gevorkyan/

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