Источник: Газзаев покинет «Сиену», так ее и не возглавив

Российский тренер Владимир Газзаев может так и не возглавить «Сиену», сообщает «РБ Спорт». У президента клуба четвертого итальянского дивизиона Романа Геворкяна возникли сложности с властями города. Газзаев должен был возглавить «Сиену» в конце января, но для начала ему нужно было получить разрешение на работу. В результате разрешения он так и не получил, а за матчами команды наблюдал с трибун.

Временно процессом руководил латвиец Марьян Пахарь. Под его руководством команда набрала только 1 очко и забила 1 мяч. Сегодня, 10 февраля, было объявлено о его уходе с поста главного тренера. В ближайшее время свой пост должен покинуть и Геворкян. С его уходом в «Сиене» не останется и сам Газзаев.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб попытается вернуть на пост главного тренера уволенного в январе Альберто Джилардино.