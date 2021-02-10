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Источник: Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины»

20:15
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно завершил тренировку команды перед матчем чемпионата Италии против «Сампдории», сообщает «РБ-Спорт». При этом о травмах футболиста ничего не сообщалось, возможно, тренерский штаб просто решил не перегружать футболиста.

При этом у главного тренера Чезаре Пранделли нет серьезных претензий к форме Кокорина. Сейчас футболист больше делает упор на тактические занятия, и ожидается, что он будет получать больше игрового времени.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января, подписав контракт до 2024 года. Дебютировал он 5 февраля в игре с «Интером» (0:2), выйдя на замену за 16 минут до конца встречи.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-dosrochno-zavershil-trenirovku/

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