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«Интер» обыграл «Удинезе», Лукаку забил третий гол в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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18 февраля. «Интер» — «Удинезе» (3:1).
Фото AFP

«Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.

В составе миланцев отличились Ромелу Лукаку, который забил третий гол в сезоне и второй — в серии А, Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес. Гости ответили точным ударом Санди Ловрича.

После этого матча «Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками — на девятой строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур
18 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:1
Удинезе

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
4
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
9
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
10
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
11
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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