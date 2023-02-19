«Интер» обыграл «Удинезе», Лукаку забил третий гол в сезоне

«Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии обыграл «Удинезе» со счетом 3:1.

В составе миланцев отличились Ромелу Лукаку, который забил третий гол в сезоне и второй — в серии А, Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес. Гости ответили точным ударом Санди Ловрича.

После этого матча «Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками — на девятой строчке.