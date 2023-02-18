Пиоли: «Милан» можем играть лучше, но «Монца» провела отличный второй тайм»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 23-го тура чемпионата Италии с «Монцей» (1:0).

«Когда нужно защищаться, следует делать это всей командой, действуя энергично и интенсивно. Мы можем играть лучше, но «Монца» провела отличный второй тайм, а мы почувствовали груз последней недели — тяжелой как на физическом, так и на психологическом уровне.

У нас были возможности забить больше, два отличных момента. Учитывая ситуацию, надо укреплять веру в себя и добиваться результата. Следующий шаг — качественнее начинать атаки от своих ворот, добиться стабильности и создавать больше моментов. После столь трудных трех побед нам нужно восстановиться и подготовиться к «Аталанте», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице серии А (44 очка). 26 февраля команда примет «Аталанту».