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«Интер» согласовал контракт с голкипером «Аякса» Онана

17:43
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Вратарь «Аякса» Андре Онана покинет клуб. Он уже согласовал условия контракта с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний камерунец перейдет в миланский клуб на правах свободного агента следующим летом.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент голкипер отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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