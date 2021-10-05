«Интер» согласовал контракт с голкипером «Аякса» Онана

Вратарь «Аякса» Андре Онана покинет клуб. Он уже согласовал условия контракта с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний камерунец перейдет в миланский клуб на правах свободного агента следующим летом.

Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент голкипер отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.