«Интер» согласовал контракт с голкипером «Аякса» Онана
17:43
Вратарь «Аякса» Андре Онана покинет клуб. Он уже согласовал условия контракта с «Интером», сообщает La Gazzetta dello Sport.
25-летний камерунец перейдет в миланский клуб на правах свободного агента следующим летом.
Онана выступает за «Аякс» с января 2015 года. В данный момент голкипер отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая закончится 4 ноября 2021 года.
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