Смоллинг пропустит три недели из-за травмы бедра

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил травму бедра во время матча 7-го тура серии А против «Эмполи», сообщает Football Italia.

31-летний англичанин пропустит около трех недель из-за повреждения. Таким образом, он не сможет принять участие в матчах чемпионата против «Ювентуса» и «Наполи», а также не сыграет против «Буде-Глимт» в Лиге Европы.