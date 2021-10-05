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Смоллинг пропустит три недели из-за травмы бедра

17:28
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг получил травму бедра во время матча 7-го тура серии А против «Эмполи», сообщает Football Italia.

31-летний англичанин пропустит около трех недель из-за повреждения. Таким образом, он не сможет принять участие в матчах чемпионата против «Ювентуса» и «Наполи», а также не сыграет против «Буде-Глимт» в Лиге Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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