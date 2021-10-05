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La Gazzetta dello Sport включила трансфер Кокорина в число двух худших за последнее время в чемпионата Италии

18:25
Александр Кокорин (справа) и спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин (справа) и спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде. Фото ФК «Фиорентина».
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Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвала подписание «Фиорентиной» нападающего Александра Кокорина одним из худших трансферов за последнее время в серии А.

Журналист Альфредо Педулла в своей колонке удивляется, как «фиалки» могли выложить за россиянина 4-5 миллиона евро и дать ему зарплату 1,8 млн евро за сезон при том, что тот за почти год так и не смог забить хотя бы гол.

Также в число худших трансферов попало подписание Ведата Мурики римским «Лацио» из «Фенербахче» за 20 млн евро. Тот в 42 матчах за «орлов» забил 2 мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

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