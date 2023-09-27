«Интер» дома проиграл «Сассуоло», «нерадзурри» впервые за 6 матчей потеряли очки в серии А
«Интер» дома уступил «Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:2.
У гостей отметились Недим Байрами и Доменико Берарди. У хозяев забил Дензел Дюмфрис.
«Нерадзурри» впервые за 6 матчей потеряли очки в серии А и потерпели первое поражение в сезоне.
«Интер» (15 очков) не потерял лидерство в турнирной таблице, опережая «Милан» (15 очков и 2-е место) по разнице забитых и пропущенных голов. «Сассуоло» с 9 очками — на 8-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|6
|5
|0
|1
|15-3
|15
|
2
|Милан
|6
|5
|0
|1
|13-8
|15
|
3
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
4
|Аталанта
|6
|4
|0
|2
|11-5
|12
|
5
|Наполи
|6
|3
|2
|1
|12-6
|11
|
6
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
8
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
12
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
13
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
14
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
15
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
16
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Эмполи
|6
|1
|0
|5
|1-13
|3
|
18
|Удинезе
|6
|0
|3
|3
|2-10
|3
|
19
|Салернитана
|6
|0
|3
|3
|4-10
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|1 : 3
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|0 : 1
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|1 : 2
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|2 : 0
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|4 : 1
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|5
|1
|0
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