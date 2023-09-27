«Интер» дома проиграл «Сассуоло», «нерадзурри» впервые за 6 матчей потеряли очки в серии А

«Интер» дома уступил «Сассуоло» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 1:2.

У гостей отметились Недим Байрами и Доменико Берарди. У хозяев забил Дензел Дюмфрис.

«Нерадзурри» впервые за 6 матчей потеряли очки в серии А и потерпели первое поражение в сезоне.

«Интер» (15 очков) не потерял лидерство в турнирной таблице, опережая «Милан» (15 очков и 2-е место) по разнице забитых и пропущенных голов. «Сассуоло» с 9 очками — на 8-м месте.