Сазонов дебютировал за «Торино» в матче с «Лацио»

Защитник Саба Сазонов дебютировал за «Торино» в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Лацио». 21-летний игрок сборной Грузии вышел на замену на 27-й минуте вместо получившего травму Алессандро Буонджорно.

Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо» в летнее трансферное окно.