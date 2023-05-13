«Интер» обыграл «Сассуоло» и поднялся на третье место в серии А

«Интер» на своем поле обыграл «Сассуоло» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 4:2.

В составе хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Лаутаро Мартинес. У гостей голы забили Матеус Энрике и Давид Фраттези. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Сассуоло» Руан Трессолди.

«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков. «Сассуоло» располагается на 13-й строчке — 44 очка.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Наполи» 21 мая. «Сассуоло» встретится с «Монцей» 19 мая.