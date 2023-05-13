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«Милан» проиграл «Специи» в матче серии А

Мария Гусева
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«Специя» — «Милан».
Фото AFP

«Милан» на выезде проиграл «Специи» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Счет открыл защитник Пшемыслав Висневски на 75-й минуте встречи. Через 10 минут отличился полузащитник Сальваторе Эспозито и удвоил преимущество хозяев.

«Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко. «Специя» располагается на 18-й строчке — 30 очков.

В следующем туре «Милан» сыграет против «Сампдории» 20 мая. «Специя» встретится с «Лечче» на день позже.

Италия. Серия А. 35-й тур
13 мая, 19:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
2:0
Милан

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
ФК Милан
ФК Специя
серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
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 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
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Специя – Милан
 2 : 0
13.05 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
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