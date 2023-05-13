«Милан» проиграл «Специи» в матче серии А

«Милан» на выезде проиграл «Специи» в матче 35-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Счет открыл защитник Пшемыслав Висневски на 75-й минуте встречи. Через 10 минут отличился полузащитник Сальваторе Эспозито и удвоил преимущество хозяев.

«Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко. «Специя» располагается на 18-й строчке — 30 очков.

В следующем туре «Милан» сыграет против «Сампдории» 20 мая. «Специя» встретится с «Лечче» на день позже.