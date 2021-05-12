«Интер» обыграл «Рому»

«Интер» победил «Рому» (3:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Марсело Брозович, Матиас Весино и Ромелу Лукаку. У гостей забил Генрих Мхитарян.

«Интер» уже обеспечил себе чемпионство, команда набрала 88 очков. У «Ромы» 58 очков и седьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Интер» — «Рома» — 3:1 (2:1)

Голы: Брозович, 11 (1:0). Весино, 20 (2:0). Мхитарян, 31 (2:1). Лукаку, 90 (3:1).

«Интер»: Раду, Дармиан (Янг, 78), Раноккиа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Сенси, 60), Барелла, Санчес (Мартинес, 35. Пинамонти, 77), Перишич (Хакими, 60), Лукаку.

«Рома»: Фузату, Сантон, Карсдорп (Бруну Перес, 88), Манчини, Кумбулла, Мхитарян, Кристанте (Вильяр, 77), Пеллегрини, Дарбо (Перес, 88), Джеко, Педро (Эль-Шаарави, 46).

Предупреждения: Дарбо, 6. Сантон, 28. Кумбулла, 71. Карсдорп, 82.

Судья: Киффи (Италия).

12 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».