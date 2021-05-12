«Ювентус» обыграл «Сассуоло»

«Ювентус» победил «Сассуоло» (3:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

У победителей отличились Адриен Рабьо, Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Для Роналду это 100-й мяч в составе команды.

«Юве» набрал 72 очка и занимает пятое место. У «Сассуоло» 56 очков и восьмая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Сассуоло» — «Ювентус» — 1:3 (0:2)

Голы: Рабьо, 28 (0:1). Криштиану Роналду, 45 (0:2). Распадори, 59 (1:2). Дибала, 66 (1:3).

Нереализованный пенальти: Берарди, 16 (вратарь)

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Кирикеш, 56), Кирьякопулос (Рожериу, 77), Марлон, Феррари, Обианг (Лопес, 56), Локателли, Траоре (Дефрель, 56), Берарди, Бога (Джуричич, 77), Распадори.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рабьо, Артур (Бентанкур, 62), Криштиану Роналду, Дибала (Маккенни, 81), Кьеза (Куадрадо, 81), Кулушевски.

Предупреждения: Марлон, 18. Данилу, 23. Кьеза, 33.

Судья: Джакомелли (Италия).

12 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».