Роналду забил 100-й мяч за «Ювентус»
12 мая 2021, 23:53
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 100-й мяч в составе команды. Он отметился голом в матче 36-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1).
36-летний футболист выступает за «Юве» с 2018 года. Вместе с командой он два раза выиграл чемпионат Италии и дважды стал обладателем Суперкубка страны. Футболист забил 100 мячей за 131 матч.
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