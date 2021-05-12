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Роналду забил 100-й мяч за «Ювентус»

12 мая 2021, 23:53
Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Фото Twitter
Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Фото Twitter
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 100-й мяч в составе команды. Он отметился голом в матче 36-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1).

36-летний футболист выступает за «Юве» с 2018 года. Вместе с командой он два раза выиграл чемпионат Италии и дважды стал обладателем Суперкубка страны. Футболист забил 100 мячей за 131 матч.

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