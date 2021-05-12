Роналду забил 100-й мяч за «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 100-й мяч в составе команды. Он отметился голом в матче 36-го тура серии А против «Сассуоло» (3:1).

36-летний футболист выступает за «Юве» с 2018 года. Вместе с командой он два раза выиграл чемпионат Италии и дважды стал обладателем Суперкубка страны. Футболист забил 100 мячей за 131 матч.