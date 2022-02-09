Бастони получил травму в матче «Интер» — «Рома»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони травмировался в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Ромы» (2:0). Вероятно, у него растяжение лодыжки. Игрок попросил замену.

Вместо него на 45-й минуте вышел Стефан де Врей. О степени серьезности травмы данных пока нет. Есть опасения, что он не только пропустит ближайшие матчи своей команды, но и не сможет сыграть за сборную Италии в стыковых матчах ЧМ-2022.

22-летний Алессандро Бастони в текущем сезоне провел 28 матчей за «Интер» во всех турнирах. В его активе один гол и три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.