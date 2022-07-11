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«Интер» расторг контракт с Артуро Видалем

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Артуро Видаль покинул «Интер». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт итальянского клуба.

Ранее появлялась информация, что в ближайшее время 35-летний чилийский футболист заключит соглашение с «Фламенго». Контракт будет рассчитан на два года.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».

Артуро Видаль
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фламенго
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