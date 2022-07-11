«Интер» расторг контракт с Артуро Видалем
Полузащитник Артуро Видаль покинул «Интер». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт итальянского клуба.
Ранее появлялась информация, что в ближайшее время 35-летний чилийский футболист заключит соглашение с «Фламенго». Контракт будет рассчитан на два года.
В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Рома
|0
|0
|0
|0
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|Фиорентина
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9
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|0
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|0
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10
|Торино
|0
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|0
|0
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|0
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11
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|0
|0
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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