«Интер» расторг контракт с Артуро Видалем

Полузащитник Артуро Видаль покинул «Интер». Стороны договорились о расторжении контракта, сообщает сайт итальянского клуба.

Ранее появлялась информация, что в ближайшее время 35-летний чилийский футболист заключит соглашение с «Фламенго». Контракт будет рассчитан на два года.

В сезоне-2021/22 Видаль забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи в 40 матчах за «Интер».