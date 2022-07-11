Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с «Фиорентиной»

Отсутствие российского форварда Александра Кокорина на сборах «Фиорентины» связано не с коронавирусом, утверждает «РБ Спорт». Российский нападающий может не вернуться к тренировочному процессу в «Фиорентине».

Российский форвард не поехал в Моэну, как сообщалось ранее, возможно, из-за вспышки коронавируса в команде. Журналистам не подтвердили наличие болезни у игрока, но сообщили, что Кокорин — на трансферном рынке. Клуб пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.