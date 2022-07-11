Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с «Фиорентиной»
Отсутствие российского форварда Александра Кокорина на сборах «Фиорентины» связано не с коронавирусом, утверждает «РБ Спорт». Российский нападающий может не вернуться к тренировочному процессу в «Фиорентине».
Российский форвард не поехал в Моэну, как сообщалось ранее, возможно, из-за вспышки коронавируса в команде. Журналистам не подтвердили наличие болезни у игрока, но сообщили, что Кокорин — на трансферном рынке. Клуб пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
Ранее, 5 июля, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде отметил, что у Кокорина есть предложения из России.
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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|0-0
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16
|Специя
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0-0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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|19:30
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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