«Интер» продлит контракт с Д`Амброзио

«Интер» договорился о продлении контракта с защитником Данило Д`Амброзио, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб подпишет соглашение с 33-летним итальянцем до конца июня 2023 года.

Д`Амброзио выступает за «Интер» с января 2014 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах за команду.