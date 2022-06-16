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Сегодня, 11:56

Нападающий «Брюгге» Ланг заявил, что у него нет соглашения о трансфере с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Брюгге» Ноа Ланг рассказал, что у него нет договоренностей о трансфере с «Миланом». Ранее сообщалось, что миланцы близки к приобретению футболиста сборной Нидерландов.

«На данный момент у меня нет никакого соглашения с «Миланом» или каким-либо другим клубом. Понятия не имею, откуда берутся все эти новости», — цитирует Ланга Николо Скира.

Футболист готов покинуть «Брюгге» этим летом. Из-за того, что он стал основным в сборной Нидерландов, многие топ-клубы хотят заполучить его в это трансферное окно.

ФК Брюгге
ФК Милан
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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