Нападающий «Брюгге» Ланг заявил, что у него нет соглашения о трансфере с «Миланом»

Нападающий «Брюгге» Ноа Ланг рассказал, что у него нет договоренностей о трансфере с «Миланом». Ранее сообщалось, что миланцы близки к приобретению футболиста сборной Нидерландов.

«На данный момент у меня нет никакого соглашения с «Миланом» или каким-либо другим клубом. Понятия не имею, откуда берутся все эти новости», — цитирует Ланга Николо Скира.

Футболист готов покинуть «Брюгге» этим летом. Из-за того, что он стал основным в сборной Нидерландов, многие топ-клубы хотят заполучить его в это трансферное окно.