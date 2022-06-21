«Интер» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги

«Интер» продлил контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Новое соглашение рассчитано до 2024 года, сообщает сайт клуба.

Также в договоре предусмотрена опция продления контракта еще на год.

46-летний Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии.

В прошедшем розыгрыше итальянской серии А «Интер» за 38 матчей набрал 84 очка, команда закончила сезон на втором месте в турнирной таблице.