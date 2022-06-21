Лукаку согласился на снижение зарплаты ради возвращения в «Интер»

Нападающий Ромелу Лукаку вернется из «Челси» в «Интер» в это летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб арендует 29-летнего форварда на один сезон. Сделка не предусматривает обязательство или опцию выкупа.

За саму аренду миланцы заплатят 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

Сам бельгиец согласился снизить свою зарплату до 8 миллионов евро в год (в «Челси» он получает 12 миллионов за сезон).

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро

В сезоне-2021/2022 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.