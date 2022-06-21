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Сегодня, 20:39

Лукаку согласился на снижение зарплаты ради возвращения в «Интер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Ромелу Лукаку вернется из «Челси» в «Интер» в это летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.

Итальянский клуб арендует 29-летнего форварда на один сезон. Сделка не предусматривает обязательство или опцию выкупа.

За саму аренду миланцы заплатят 8 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты.

Сам бельгиец согласился снизить свою зарплату до 8 миллионов евро в год (в «Челси» он получает 12 миллионов за сезон).

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/2026. Стоимость перехода, по оценке Transfermarkt, составила 113 миллионов евро

В сезоне-2021/2022 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять голевых передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
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Дженоа – Болонья
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Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

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