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Сегодня, 10:14

«Интер» подписал защитника «Кальяри» Белланову

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Интер» объявил о подписании защитника «Кальяри» Рауля Беллановы.

«Нерадзурри» арендовали 22-летнего итальянца до конца июня 2023 года с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Белланова забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 31 матче за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/Inter/status/1544576886566596608
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