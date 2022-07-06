«Интер» подписал защитника «Кальяри» Белланову
«Интер» объявил о подписании защитника «Кальяри» Рауля Беллановы.
«Нерадзурри» арендовали 22-летнего итальянца до конца июня 2023 года с правом выкупа.
В сезоне-2021/22 Белланова забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 31 матче за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
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|Милан
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2
|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
|0
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|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0
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|0-0
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10
|Торино
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
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