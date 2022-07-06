«Интер» подписал защитника «Кальяри» Белланову

«Интер» объявил о подписании защитника «Кальяри» Рауля Беллановы.

«Нерадзурри» арендовали 22-летнего итальянца до конца июня 2023 года с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Белланова забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 31 матче за «Кальяри». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.