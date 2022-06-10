«Интер» отказался продать Шкриньяра в «ПСЖ» за 50 миллионов евро

«Интер» отказался продать защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ». Французский клуб предлагал за игрока 50 миллионов евро.

Черно-синие отклонили это предложение. Итальянцы оценивают 27-летнего словака минимум в 70 миллионов.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб предлагает 27-летнему словаку новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.