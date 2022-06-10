У Ваноли есть предложения от клубов серии A и серии B

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли может продолжить карьеру в Италии, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 49-летним специалистом интересуются несколько клубов в серии В, а также есть один вариант в серии А.

9 июня «Спартак» сообщил о расторжении контракта с Ваноли по обоюдному согласию. Под руководством итальянца московский клуб занял 10-е место в РПЛ и завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Ваноли возглавял «Спартак» с 17 декабря 2021 года. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Интере», «Челси» и сборной Италии.