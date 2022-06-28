Осимхен подал в суд на бывшего агента

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подал в суд на бывшего агента Осита Около, сообщает Football Italia.

По информации источника, 23-летний нигериец подозревает бывшего агента в присвоении большей части комиссии за его переход из «Лилля» в итальянский клуб.

Отмечается, что нападающий направил иск в суд Икеджи в нигерийском городе Лагосе. Он уверен в том, что Около присвоил себе большую часть комиссии за трансфер.

Ранее сообщалось, что полиция изучает подробности трансфера Осимхена из французского клуба в «Наполи».

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.