Осимхен подал в суд на бывшего агента
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен подал в суд на бывшего агента Осита Около, сообщает Football Italia.
По информации источника, 23-летний нигериец подозревает бывшего агента в присвоении большей части комиссии за его переход из «Лилля» в итальянский клуб.
Отмечается, что нападающий направил иск в суд Икеджи в нигерийском городе Лагосе. Он уверен в том, что Около присвоил себе большую часть комиссии за трансфер.
Ранее сообщалось, что полиция изучает подробности трансфера Осимхена из французского клуба в «Наполи».
В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 мячей и отдал шесть результативных передач в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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