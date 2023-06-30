«Интер» объявил об уходе защитника Д'Амброзио

«Интер» объявил об уходе защитника Данило Д'Амброзио в статусе свободного агента.

Д'Амброзио выступал за «Интер» с 2014 года. Он провел за команду 284 матча, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

В составе «Интера» защитник становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.