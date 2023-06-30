«Милан» объявил о подписании контракта с Лофтусом-Чиком до 2027 года

«Милан» объявил о подписании 4-летнего контракта с полузащитником «Челси» Рубеном Лофтусом-Чиком. Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, футболист обошелся «россонери» в 16 миллионов евро. Еще 4 миллиона «синие» могут заработать в качестве бонусов.

Хавбек провел за лондонцев 155 игр и забил 13 голов.