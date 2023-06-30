Полузащитник Гальярдини покинул «Интер»

«Интер» объявил, что полузащитник Роберто Гальярдини покинул клуб в статусе свободного агента.

Футболист играл в «Интере» с 2017 года, перейдя из «Аталанты». За это время он принял участие в 190 матчах, в которых забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются в «Монце» или «Дженоа».

В сезоне-2022/23 Гальярдини провел 29 матчей за «Интер» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.