«Ювентус» не будет оспаривать отстранение от Лиги конференций в обмен на снятие санкций в будущем
«Ювентус» не сыграет в Лиге конференций в сезоне-2023/24, сообщает Corriere dello Sport.
Туринцы пробились в турнир по итогам сезона, но будут исключены из еврокубка по делу о фиктивном приросте капитала. Руководство «Ювентуса» удовлетворено таким развитием событий, поскольку это гарантирует отсутствие санкций в будущих сезонах.
В мае этого года с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице по итогам сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|00:00
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|00:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|20.08
|00:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
|00:00
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
|00:00
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
|
Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
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