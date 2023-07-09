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Сегодня, 15:29

«Ювентус» не будет оспаривать отстранение от Лиги конференций в обмен на снятие санкций в будущем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» не сыграет в Лиге конференций в сезоне-2023/24, сообщает Corriere dello Sport.

Туринцы пробились в турнир по итогам сезона, но будут исключены из еврокубка по делу о фиктивном приросте капитала. Руководство «Ювентуса» удовлетворено таким развитием событий, поскольку это гарантирует отсутствие санкций в будущих сезонах.

В мае этого года с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице по итогам сезона.

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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