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Сегодня, 08:45

Аллегри не интересен полузащитник «ПСЖ» Паредес

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что туринцы не нуждаются в услугах полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

«У нас есть Локателли, Ровелла и много других хороших игроков. Я счастлив с теми, кто есть в команде», — заявил Аллегри Sky Sport Italia, отвечая на вопрос об аргентинском полузащитнике.

Ранее об интересе «Ювентуса» к Паредесу сообщал журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Леандро Паредес
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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