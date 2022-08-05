Аллегри не интересен полузащитник «ПСЖ» Паредес

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что туринцы не нуждаются в услугах полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

«У нас есть Локателли, Ровелла и много других хороших игроков. Я счастлив с теми, кто есть в команде», — заявил Аллегри Sky Sport Italia, отвечая на вопрос об аргентинском полузащитнике.

Ранее об интересе «Ювентуса» к Паредесу сообщал журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.