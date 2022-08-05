Аллегри не интересен полузащитник «ПСЖ» Паредес
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что туринцы не нуждаются в услугах полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.
«У нас есть Локателли, Ровелла и много других хороших игроков. Я счастлив с теми, кто есть в команде», — заявил Аллегри Sky Sport Italia, отвечая на вопрос об аргентинском полузащитнике.
Ранее об интересе «Ювентуса» к Паредесу сообщал журналист Фабрицио Романо.
Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до июня 2023 года.
В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.
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14
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
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|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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