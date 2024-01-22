«Интер» победил «Наполи» и в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок Италии

«Интер» одержал победу над «Наполи» в финальном матче Суперкубка Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

С 60-й минуты встречи неаполитанцы играли в меньшинстве. Нападающий команды Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку за грубый фол и был удален с поля. Победу «Интеру» в этом матче принес гол Лаутаро Мартинеса на 90+1-й минуте.

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия вышел на игру в стартовом составе команды из Неаполя и был заменен на 77-й минуте.

Перед началом второго тайма футболисты минутой молчания почтили память лучшего бомбардира в истории сборной Италии Луиджи Ривы, который скончался 22 января в возрасте 79 лет.

«Интер» в восьмой раз в истории стал победителем Суперкубка Италии (последний раз черно-синие выигрывали в 2022 году). На счету «Наполи» два трофея.