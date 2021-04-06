«Интер» намерен подписать новый контракт с Бастони
19:45
«Интер» приготовил новый контракт для защитника Алессандро Бастони, сообщает Calciomercato. «Нерадзурри» предложат футболисту 4-летнеее соглашение с повышением зарплаты до 3,5 млн евро в год.
По действующему контракту, который рассчитан до июня 2023 года, итальянец получает 1,5 миллиона.
В текущем сезоне 21-летний центрбек сыграл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет 4 результативные передачи.
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