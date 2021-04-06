Де Фрай подпишет новый контракт с «Интером» до 2025 года

«Интер» согласовал условия нового контракта с защитником Стефаном Де Фраем, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

29-летний голландец подпишет соглашение до 2025 года. Зарплата футболиста поднимется до 4,5 миллиона евро за сезон.

«Интер» купил защитника у «Лацио» в 2018 году. Нынешнее соглашение рассчитано до 2023 года.

В этом сезоне Де Фрай провел за «нерадзурри» 35 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.