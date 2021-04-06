Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может сыграть в перенесенном матче третьего тура чемпионата Италии против «Наполи», сообщил главный тренер туринцев Андреа Пирло.

«Дибала в порядке, он тренировался в общей группе в последние несколько дней и начал работать с мячом, не ощущая боли, — цитирует специалиста официальный сайт клуба 6 апреля. — Он готов выйти на поле завтра, хоть и не готов сыграть 90 минут, так как он не играл три месяца. Но то, что он доступен — уже хорошо».

Также Пирло сообщил, что Войчех Щенсны займет место в воротах, несмотря на ошибки в матче с «Торино» (2:2). Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 7 апреля. Начало в 19.45 по московскому времени.

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил три мяча при двух голевых передачах. Ранее он не играл из-за травмы. От матча с «Торино» его отстранил тренерский штаб за нарушение коронавирусных ограничений.