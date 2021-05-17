«Интер» начал переговоры о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом
14:06
«Интер» начал новые переговоры о продлении контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Миланский клуб готов увеличить ежегодный оклад футболиста до 4,5 миллиона евро. В ближайшее время руководство клуба планирует провести новую встречу с представителями 23-летнего аргентинца.
В сезоне-2020/21 Мартинес провел 46 матчей за «Интер», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Нынешний контракт аргентинца действует до конца июня 2023 года.
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