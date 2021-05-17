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«Шахтер» готов отдать 35 миллионов евро за полузащитника «Сассуоло» Локателли

17 мая 2021, 22:49
Мануэль Локателли. Фото tuttomercatoweb.com.
Мануэль Локателли. Фото tuttomercatoweb.com.
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли входит в сферу интересов «Шахтера», сообщает La Repubblica.

По данным источника, украинский клуб уже сделал предложение размером в 35 миллионов евро. На игрока также претендуют «Ювентус» и «Манчестер Сити». 16 мая главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби объявил, что покинет команду по окончании сезона. По данным итальянских СМИ, со следующего сезона он будет работать с «Шахтером».

23-летний итальянец в текущем сезоне провел 33 матча за «Сассуоло» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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