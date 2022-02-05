5 февраля, в субботу, «Интер» сыграет с «Миланом» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Милан». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru.

«Интер» с 53 очками лидирует в турнирной таблице серии А после 22 игр, имея в запасе один матч. «Милан» с 49 баллами располагается на третьем месте.