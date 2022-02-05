Серия А может организовать турнир в Северной Америке во время ЧМ-2022

Серия А рассматривает вопрос проведения турнира из 20 команд в Северной Америке во время чемпионата мира в Катаре этой зимой.

Идея проекта в том, чтобы футболисты, которые не будут задействованы в сборных, смогли поддержать игровую форму.

«Мы находимся в первоначальной фазе, изучаем этот проект.

Значительное число игроков серии А останутся вне соревнований на полтора месяца, так как чемпионат Италии будет приостановлена", — приводит слова Андреа Бутти, руководителя соревнований серии А, Football Italia.

Чемпионат мира-2022 запланирован в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.