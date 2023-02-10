«Интер» готов заплатить за новую аренду Лукаку 4 миллиона евро. Прошлым летом «Челси» в два раза больше

«Интер» хочет сохранить Ромелу Лукаку в команде еще на один сезон, утверждает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с 29-летним форвардом «Челси». Бельгиец тоже хочет остаться в миланском клубе.

«Интер» готов продлить аренду Лукаку, если 29-летний игрок продемонстрирует хорошую физическую форму во второй половине сезона.

«Нерадзурри» хотят арендовать нападающего на один сезон, но за 4 миллиона евро — вдвое дешевле, чем в первый раз, когда они заплатили 8 миллионов.

В нынешнем сезоне серии А форвард провел только 9 матчей, в которых забил 1 гол.