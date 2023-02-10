Бывший нападающий «Реала» Хесе стал игроком «Сампдории»

Бывший нападающий «Реала» Хесе стал игроком «Сампдории», сообщает сайт итальянского клуба.

29-летний футболист заключил контракт с командой на правах свободного агента.

Договор рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Последней командой Хесе был турецкий «Анкарагюджю», который вингер покинул в начале января. В текущем сезоне Хесе забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции.