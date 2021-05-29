«Интер» готов продать Лукаку за 100 миллионов евро

«Интер» готов рассмотреть продажу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Футболист заявил о намерении сменить команду из-за отставки Антонио Конте, сообщает La Repubblica.

«Нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи 28-летнего форварда не менее 100 миллионов евро. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Накануне стало известно, что лондонский «Челси» уже начал переговоры с представителем Лукаку.

В прошлом сезоне итальянской серии А форвард сыграл 36 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.