Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» готов продать Лукаку за 100 миллионов евро

17:12
Ромелу Лукаку. Фото УЕФА.
Ромелу Лукаку. Фото УЕФА.
Теги:

«Интер» готов рассмотреть продажу бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Футболист заявил о намерении сменить команду из-за отставки Антонио Конте, сообщает La Repubblica.

«Нерадзурри» рассчитывают выручить с продажи 28-летнего форварда не менее 100 миллионов евро. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Накануне стало известно, что лондонский «Челси» уже начал переговоры с представителем Лукаку.

В прошлом сезоне итальянской серии А форвард сыграл 36 матчей, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия и Швейцария не смогли открыть счет в первом периоде матча ЧМ
Мать позвонила в полицию за советом по избавлению от запаха трупа сына
Адвокат разъяснил новые правила выдачи загранпаспортов
Прямая трансляция салюта в Москве в честь Дня пограничника

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд