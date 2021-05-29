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«Лацио» начал переговоры с Сарри

18:28
Маурицио Сарри. Фото Reuters
Маурицио Сарри. Фото Reuters
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«Лацио» ищет нового тренера после ухода Симоне Индзаги в «Интер». Римский клуб интересуется Лукой Готти из «Удинезе» и Винченцо Итальяно из «Специи».

Кроме того, «Лацио» провел переговоры с агентом экс-тренера «Ювентуса» и «Челси» Маурицио Сарри, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В скором времени римляне встретятся с самим специалистом.

В настоящий момент 62-летний итальянец находится без работы. Его последним клубом был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года.

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