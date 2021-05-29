«Атлетико» начал переговоры с «Удинезе» по трансферу Де Пауля

«Атлетико» заинтересован в приглашении центрального полузащитника итальянского «Удинезе» Родриго де Пауля. Испанский клуб предложил за 37-летнего аргентинца 20 миллионов евро, сообщает Football Italia.

Однако итальянцы хотят выручить за трансфер капитана команды около 40 миллионов.

Де Пауль в минувшем сезоне пропустил лишь два матча своей команды в серии А, забив при этом 9 голов и отдав 11 результативных передач во всех турнирах.