«Интер» готов бесплатно отпустить Алексиса Санчеса

«Интер» зимой намерен расстаться с нападающим Алексисом Санчесом. Причем миланский клуб готов бесплатно отпустить 32-летнего чилийца, который часто выпадает из основной обоймы из-за травм, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Санчеса с «Интером» рассчитан до 2023 года. Он зарабатывает в клубе 7 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач.

В этом сезоне серии А он сыграл только в одном матче.