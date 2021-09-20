«Интер» готов бесплатно отпустить Алексиса Санчеса
«Интер» зимой намерен расстаться с нападающим Алексисом Санчесом. Причем миланский клуб готов бесплатно отпустить 32-летнего чилийца, который часто выпадает из основной обоймы из-за травм, сообщает Corriere dello Sport.
Контракт Санчеса с «Интером» рассчитан до 2023 года. Он зарабатывает в клубе 7 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Санчес принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач.
В этом сезоне серии А он сыграл только в одном матче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю