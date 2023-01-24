«Интер» проиграл «Эмполи», Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма
«Интер» проиграл «Эмполи» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:1.
Единственный гол на 66-й минуте забил полузащитник гостей Томмазо Бальданци.
На 40-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Интера» Милан Шкриньяр, который получил вторую желтую карточку. Ранее агент футболиста заявил, что игрок не собирается продлевать контракт с клубом.
Благодаря победе «Эмполи» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками. «Интер» занимает третью строчку с 37 очками.
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|
3
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|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|
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|19
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|
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|
13
|Монца
|19
|6
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|9
|23-28
|22
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|19
|4
|6
|9
|17-30
|18
|
17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|19
|2
|3
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|8-32
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|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|2 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|0 : 2
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|0 : 1
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|0 : 1
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|1 : 1
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|0 : 2
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|3 : 3
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|1 : 1
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|0 : 1
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
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|3
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