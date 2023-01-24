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«Интер» проиграл «Эмполи», Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Интер» — «Эмполи».
Фото AFP

«Интер» проиграл «Эмполи» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол на 66-й минуте забил полузащитник гостей Томмазо Бальданци.

На 40-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Интера» Милан Шкриньяр, который получил вторую желтую карточку. Ранее агент футболиста заявил, что игрок не собирается продлевать контракт с клубом.

Благодаря победе «Эмполи» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками. «Интер» занимает третью строчку с 37 очками.

Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:1
Эмполи

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
1
0
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Агент Шкриньяра подтвердил, что защитник не собирается продлевать контракт с «Интером»

Серия А: «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, «Лацио» — «Милан» и другие матчи 19-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
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Мбала Нзола

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Специя

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Лацио

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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Наполи

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
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