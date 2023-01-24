«Интер» проиграл «Эмполи», Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма

«Интер» проиграл «Эмполи» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол на 66-й минуте забил полузащитник гостей Томмазо Бальданци.

На 40-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Интера» Милан Шкриньяр, который получил вторую желтую карточку. Ранее агент футболиста заявил, что игрок не собирается продлевать контракт с клубом.

Благодаря победе «Эмполи» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками. «Интер» занимает третью строчку с 37 очками.