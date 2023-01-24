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Агент Шкриньяра подтвердил, что защитник не собирается продлевать контракт с «Интером»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Милан Шкриньяр.
Фото Global Look Press

Роберто Систичи, агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра подтвердил, что футболист не собирается продлевать контракт с клубом.

В пятницу, 20 января появилась информация о том, что 27-летний словак дал предварительное согласие на переход в «ПСЖ».

«Мы уже связались с «Интером» и сообщили, что Шкриньяр не будет продлевать свой контракт. В данный момент ситуация остается неизменной. Мы объявили руководству, что собираемся выслушать предложения других клубов. Это необязательно, но мы с Миланом решили, что так будет правильно и профессионально. Есть ли среди них «ПСЖ»? Да, но есть и другие команды не из Италии.
Правда в том, что «Интер» выставил Милана на трансфер прошлым летом, это было решение клуба, а не игрока. Это привело к переговорам с «ПСЖ», о которых нас поставили в известность. Эти переговоры сорвались, Шкриньяр принял эту информацию без проблем и продолжил соблюдать условия контракта, как настоящий профессионал. Осенью мы отвечали на все запросы «Интера», после ряда встреч мы представили свои финансовые требования. В ноябре 2022 года клуб предложил новый контракт. Месяц спустя, незадолго до Рождества мы поставили руководство в известность о том, что не будем подписывать соглашение на таких условиях. Есть ли шанс, что Шкриньяр все же продлит контракт? В данный момент — нет. Все, кто знают Милана, понимают, насколько он профессионален и честен, он всегда будет защищать цвета команды, за которую выступает», — приводит TeleNord слова Систичи.

Контракт Шкриньяра с «Интером» действует до конца июня 2023 года. Футболист может покинуть команду летом на правах свободного агента.

Защитник выступает за «Интер» с июля 2017 года. В матче 19-го тура чемпионата Италии-2022/23 против «Эмполи», который проходит в ночь с 23 на 24 января, Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма.

Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи

0
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