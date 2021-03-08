«Интер» — «Аталанта»: Миранчук включен в число запасных
21:45
«Интер» примет «Аталанту» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Малиновский, Сапата.
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