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«Интер» — «Аталанта»: Миранчук включен в число запасных

21:45
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
Алексей Миранчук. Фото ФК «Аталанта»
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«Интер» примет «Аталанту» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес.

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Малиновский, Сапата.

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