«Интер» арендовал хавбека «Эмполи» Асллани с обязательством выкупа
Полузащитник Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер».
Как сообщает пресс-служба «Эмполи», 20-летний футболист будет выступать за «нерадзурри» на правах аренды с обязательным выкупом.
Асллани стал вторым албанцем в истории «Интера» — после форварда Рея Маная. Игрок взял 14-й номер.
В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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|0
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6
|Рома
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|0
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7
|Фиорентина
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|0
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8
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|0
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0
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11
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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|0
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20
|Монца
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
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