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Сегодня, 19:54

«Интер» арендовал хавбека «Эмполи» Асллани с обязательством выкупа

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Кристьян Асллани перешел из «Эмполи» в «Интер».

Как сообщает пресс-служба «Эмполи», 20-летний футболист будет выступать за «нерадзурри» на правах аренды с обязательным выкупом.

Асллани стал вторым албанцем в истории «Интера» — после форварда Рея Маная. Игрок взял 14-й номер.

В сезоне-2021/22 полузащитник забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 26 матчах за основную команду «Эмполи».

Источник: https://empolifc.com/kristjan-asllani-allinter/
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